Помогите!!!срочно!! по информатике 9кл.

Информатика
Помогите!!!срочно!! по информатике 9кл.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подсчитай на калькуляторе 2)24*16=бит 3)8*40*64*16/16/1024= Кбайт 4)8*48*48*1=байт Все остальные аналогичные
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