Как проверить приставку с в слове сбежавшие
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Как проверить приставку с в слове сбежавшие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове СБЕЖАВШИЕ чередующихся корень БЕГБЕЖ,т.к это деепричастие => суффикс ВШИ, Е- окончание. => С является приставкой
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