2. Сообщение, записанное буквами из 16-символьного алфавита, содержит 50 символов. Какой объём информации оно несёт?
Информатика
2. Сообщение, записанное буквами из 16-символьного алфавита, содержит 50 символов. Какой объём информации оно несёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 символов = 4 бита. 50*4 = 200 бит
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