2. Сплав 1 плавится при температуре 400°С, а сплав 2- при температуре 1200 °С. Удельная т??плоемкость сплава 1 в 3 раза больше, чем удельная теплоемкость сплава 2. Сравните количества теплоты ог и 02, необходимое для нагревания...

Физика

2. Сплав 1 плавится при температуре 400°С, а сплав 2- при температуре 1200 °С. Удельная т??плоемкость сплава 1 в 3 раза больше, чем удельная теплоемкость сплава 2. Сравните количества теплоты ог и 02, необходимое для нагревания брусков из этих сплавов от 0 °С до температуры плавления. Массы брусков одинаковы. А. Q1 =Q2 Б. Q1=3Q2 В. Q1=1/3 Q2 Г.Q1=1/9 Q2 3. Какое из перечисленных ниже тел имеет наименьшую внутреннюю энергию? А. Льдинка массой 1 г при температуре 0 °С; Б. Мокрый снег массой 1 г при температуре 0 °С; В. Вода массой 1 г при температуре 0 °С; Г. Водяной пар массой 1 г при температуре 0 °С. 4. Перечисленные ниже бруски массой по 1 кг нагреты каждый до своей температуры плавления. для плавления какого из них необходимо наибольшее количество теплоты? А. Вольфрамового; Б. Ледяного; В. Серебряного; Г. Железного.

Автор: Гость