Мини сочинение на тему когда твой друг сделал тебе что то хоршее
Қазақ тiлi
Мини сочинение на тему когда твой друг сделал тебе что то хоршее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как он тебе подарил телефон
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