Коля, Таня, Лена и Максим решили заняться бизнесом, делать и продавать лимонад. Сварили сироп из лимонов, он получился очень кислым, пришлось добавлять сахар. В 4 кг. отвара Коля высыпал пакет (1 кг.) сахара. Таня- 1 стакан (20...

Химия

Коля, Таня, Лена и Максим решили заняться бизнесом, делать и продавать лимонад. Сварили сироп из лимонов, он получился очень кислым, пришлось добавлять сахар. В 4 кг. отвара Коля высыпал пакет (1 кг.) сахара. Таня- 1 стакан (200 г) сахара, Лена - 5 столовых ложек (по 15 г), Максим- 10 чайных ложек (5 г). Определите массовую долю сахара в полученном лимонаде

Автор: Гость