Коля, Таня, Лена и Максим решили заняться бизнесом, делать и продавать лимонад. Сварили сироп из лимонов, он получился очень кислым, пришлось добавлять сахар. В 4 кг. отвара Коля высыпал пакет (1 кг.) сахара. Таня- 1 стакан (20...

Химия
Коля, Таня, Лена и Максим решили заняться бизнесом, делать и продавать лимонад. Сварили сироп из лимонов, он получился очень кислым, пришлось добавлять сахар. В 4 кг. отвара Коля высыпал пакет (1 кг.) сахара. Таня- 1 стакан (200 г) сахара, Лена - 5 столовых ложек (по 15 г), Максим- 10 чайных ложек (5 г). Определите массовую долю сахара в полученном лимонаде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(отвара) = 4 кг Посчитаем сразу весь сахар:  Коля  Таня     Лена        Максим 1 кг + 0,2 кг + 0,075 кг + 0,050 кг = 1,325 кг  Посчитаем массу отвара вместе с сахаром:  4 кг + 1,325 кг = 5,325 кг ω = ( m(сахара) / m(сахарного отвара)) * 100% = (1,325 / 5,325) * 100% = 25,85%
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