С каждым часом ночь холодеет к рассвету воздух уже обжигает лицо легким Морозом п??лотенец палатки чуть-чуть провисают и трава седеет от первого утренника Пора вставать на востоке уже наливается стихи светом Заря уже виднеются ...

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С каждым часом ночь холодеет к рассвету воздух уже обжигает лицо легким Морозом п??лотенец палатки чуть-чуть провисают и трава седеет от первого утренника Пора вставать на востоке уже наливается стихи светом Заря уже виднеются оброн начертание их уже не меркнут звезды

Автор: Гость