Вынесите общий множитель за скобки:7а+7*3 14с-14*3 6а+6*3+6б
Математика
Вынесите общий множитель за скобки:7а+7*3 14с-14*3 6а+6*3+6б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий множитель по моему мнению в той задаче то 14
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