Помогите пожалуйста! Надо ответить на вопрос: чем похожи сказки "Царевна-лягушка","Чего на свете не бывает","Падчерица"! СРОЧНО!! Заранее Спасибо!!)

Литература

Помогите пожалуйста! Надо ответить на вопрос: чем похожи сказки "Царевна-лягушка","Чего на свете не бывает","Падчерица"! СРОЧНО!! Заранее Спасибо!!)

Автор: Гость