Помогите пожалуйста! Надо ответить на вопрос: чем похожи сказки "Царевна-лягушка","Чего на свете не бывает","Падчерица"! СРОЧНО!! Заранее Спасибо!!)

Литература
Помогите пожалуйста! Надо ответить на вопрос: чем похожи сказки "Царевна-лягушка","Чего на свете не бывает","Падчерица"! СРОЧНО!! Заранее Спасибо!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные героини в конце остаются счастливыми
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Помогите пожалуйста! Надо ответить на вопрос: чем похожи сказки "Царевна-лягушка","Чего на свете не бывает","Падчерица"! СРОЧНО!! Заранее Спасиб...
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