Даты событий в древнем мире пж умоляю к 16 00 училке нужно здать

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ДАТЫ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА VI - III тысячелетие до н. э. Трипольская культура в Украине. Конец IV тысячелетие до н. э. Возникновение городов-государств в Месопотамии. Около 3 тыс. лет до н. э. Создание единого государства в Египте. Около 2 600 г. до н. э. Сооружение пирамиды Хеопса в Египте. Сер. III тысячелетия до н. э. Образование древнейших городов в Индии. XVIII в. до н. э. Первые писаные законы (царя Хаммурапи). XIV в. до н. э. Хетты начали выплавлять железо. 1792-1750 годы до н. э. Правление Хаммурапи в Вавилоне 1250г. дон. э. Моисей выводит евреев из «египетского плена». Около 1200г. дон. э. Троянская война. Конец XI в. до н. э. Создание Израильско-Иудейского царства. Около 1000 г. до н. э. Создание Ригведы, 1-й из четырёх Вед - священных книг Индии. Около 1000 г. до н. э. Финикийцы создали свой алфавит. 964 - 928 гг. до н. э. Правление иудейского царя Соломона. 776 г. до н. э. Начало Олимпийских игр в Греции. 753 г. до н. э. Легендарная дата основанияÂ города Рима. 8 – 7-й века до н. э. Могущество Ассирии Середина VIII в. — середина VII в. до н. э. Создание поэм «Илиада» и «Одиссея». VIII св. до н. э. - III в. Скифы на древних землях Украини. VII в. до н. э. 612 г. до н. э. Начало чеканки монет в Малой Азии. 612 г. до н.э. Завоевание города Ниневии. VI в. до н. э. Основание городов Паникапея, Ольвии. 600 г. до н. э. Финикийцы осуществили морское путешествие вокруг Африки. 594 год до н. э. Реформы Солона 586 - 538 гг. до н. э. Вавилонский плен евреев 538 год до н. э. Взятие Вавилона персами 525 год до н. э. Захват Египта персами VI в. до н. э. Изобретение фарфора в Китае. 570 - 490 гг. до н. э. Жизнь философа и математика Пифагора. 563 - 479 гг. до н. э. Жизнь Гаутамы-Будды. 551 — 479 гг. до н. э. Жизнь философа Конфуция. VI в. до н. э. до н.э. Жизнь философа Лао Цзы. VI в. до н. э. до н.э. Жизнь Заратустры 522 - 486 гг. до н.э. Царствование Дария I в Персии. 509г. до н.э. Установление республики в Риме. 525 - 456 гг. до н.э. Жизнь драматурга Эсхила. 490 - 425 гг. до н.э. Жизнь историка Геродота. 490г. Марафонская битва в Греции. 480г. до н.э. Саламинская битва в Греции. 470 - 399 гг. до н.э. Жизнь философа Сократа. 443 - 429 гг. до н.э. Правления Перикла в Афинах. 429 - 347 гг. до н.э. Жизнь философа Платона. V в до н.э. Основание города Херсонеса. IV - III вв. до н.э. Создание поэм «Махабхарата» и «Рамаяна». 384 - 322 гг. до н.э. Жизнь философа Аристотеля. 338 год до н. э. Битва при Херонее 336 - 323 гг. до н.э. Правление Александра Македонского. 334-325 годы до н. э. Поход Александра Македонского на Восток. 285-212 гг. до н.э. Жизнь математика и механика Архимеда. 218-201 гг. до н.э. Вторая Пуническая («Ганнибалова») война. III в. до н. э – III в. Сарматы на древних землях Украины. 221 -210гг. до н.э. Объединение Китая. Правление императора Цинь Шихуанди в Китае III в. до н.э. Изобретение компаса в Китае Около 215 г. до н.э. Основана Александрийская библиотека. 146г. до н.э. Разрушение Карфагена и Коринфа римлянами. 146г. до н.э Завоевание Греции римлянами. 133 год до н. э. Земельный закон Тиберия Гракха в Риме 73 - 71 гг. до н.э. Восстание под предводительством Спартака. 49 год до н. э. Приход к власти Юлия Цезаря 44г. до н.э Убийство Юлия Цезаря. 30 год до н. э. – 14 год н. э. Правление Октавиана Августа в Риме 65-130 гг. Создание Евангелий (книг Нового Завета). 79г. до н.э. Извержение вулкана Везувия. I в до н.э. Изобретение бумаги в Китае. 115-116 гг. Последние завоевания Рима при Траяне. II - IV вв. Готы. Государство Германариха 330 г. Император Константин переносит столицу империи в город Византии (Константинополь) 395 г. Разделение Римской империи на Западную и Восточную IV - VI вв. Эпоха Великого переселения народов 410 г. Разгром города Рима готами_ 453 г. Гибель короля гуннов Аттилы_ 476 г. Падение Западной Римской империи_ 527-565 годы н. э. Правление Юстиниана в Константинополе V в. Основание города Киева