" Привязать"какое проверочное слово ?
Русский язык
" Привязать"какое проверочное слово ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово "привязь"
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