Подскажите,пожалуйста!Возвращаясь под вечер с поля,потеряла серёжку Поля.Ту серё??ку нашёл Серёжка.Прибежал,постучал в окошко:отыскалась твоя серёжка!вопрос:сколько встретилось главных орфограмм и других орфограмм?
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Подскажите,пожалуйста!Возвращаясь под вечер с поля,потеряла серёжку Поля.Ту серё??ку нашёл Серёжка.Прибежал,постучал в окошко:отыскалась твоя серёжка!вопрос:сколько встретилось главных орфограмм и других орфограмм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гланых орфаграм 3, а других 5
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