Площадь участка прямоугольной формы равна 144 м 2 . узнай длину этого участка , если ??звестно что ширина равна 9м. вячисли пириметр данного участка

Математика

Площадь участка прямоугольной формы равна 144 м 2 . узнай длину этого участка , если ??звестно что ширина равна 9м. вячисли пириметр данного участка

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