Ответти мне рожалуйста

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Ответти мне рожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Ощипаем, нарядим, наступающим, приневолим , набросим, окружим, нюхаем, выдержим, высушим, мёрзнем, подсмотрим, вытерпим, услышим, обманываем, помешаем, зимуем, посмотрим, озябнем, мелькаем, ликуем, изменяем, изменим, исчезаем, катаем, застелем,  качаем, лечим, поймаем, сломаем, задышим, любим, видим, бреем, надкусим. 
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