Найдите лишнее слово в каждой группе.Запишите слова,заменяя транскрипцию буквенной записью по обрасцу.

Русский язык
Найдите лишнее слово в каждой группе.Запишите слова,заменяя транскрипцию буквенной записью по обрасцу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишнее - звук ,  имеет на конце парный глухой согласный. Остальные заканчиваются на непарный звонкий.Звук,терем,колокольный,стй,ударь,барабань. Лишнее-дружный ,   в нём  согласные стоят в сильной позиции . В остальных словах согласные в слабой позиции. Столбцы,дружный,перелез,отогнать,сторожка,нрав,восторг
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