2 тракториста за 1 день совместной работы вспахали 2/3 поля.Первый тракторист вспах??л1/2 поля . Какую часть поля вспахал 2 тракторист ?
Математика
2 тракториста за 1 день совместной работы вспахали 2/3 поля.Первый тракторист вспах??л1/2 поля . Какую часть поля вспахал 2 тракторист ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/6 наверное..............................
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