Помогите с заданием 5 срочно
Математика
Помогите с заданием 5 срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M= 14 8030 - 35 * 14 = 8030 - 490 = 7540 m = 22 8030 - 35 * 22 = 8030 - 770 = 7260 m = 25 8030 - 35 *25 = 8030 - 875 = 7155 m= 14 8030 + 35 * 14 = 8030 + 490 = 8520 m= 22 8030 + 35 * 22 = 8030 + 770 = 8800 m = 25 8030 + 35 *25 = 8030 + 875 = 8905
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Окружающий мир
Математика
В спортивной секции девочки составляют 60% числа мальчиков. Сколько % числа всех уч??стников секции составляют девочки?
Русский язык