Помогите с заданием 5 срочно

Математика
Помогите с заданием 5 срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M= 14   8030 - 35 * 14 = 8030 - 490 = 7540 m = 22  8030 - 35 * 22 = 8030 - 770 = 7260 m = 25  8030 - 35 *25 = 8030 - 875 = 7155 m= 14   8030 + 35 * 14 = 8030 + 490 = 8520  m= 22   8030 + 35 * 22 = 8030 +  770 = 8800 m = 25  8030  + 35 *25 =  8030 + 875 = 8905
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