Морфологический разбор глагола дышится

Русский язык
Морфологический разбор глагола дышится
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: дышаться Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: безличный глагол, несовершенный вид, настоящие время Формы: дышаться, дышалось, дышиться. /вроде так/
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