В рулоне 45 метров ткани. Для одной шторы нужно 3 м 50 см ткани, а для покрывала на 90 см меньше. В комплекте две шторы и покрывало. Сколько комплектов можно сшить из этого рулона?
Математика
В рулоне 45 метров ткани. Для одной шторы нужно 3 м 50 см ткани, а для покрывала на 90 см меньше. В комплекте две шторы и покрывало. Сколько комплектов можно сшить из этого рулона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3м 50 см=350 см- 90 см=260(см) нужно для пошитья покрывала 2)350+260=610+350=960(см) нужно для пошитья одного комплекта 3)4500/960~4(компелктов)
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