В рулоне 45 метров ткани. Для одной шторы нужно 3 м 50 см ткани, а для покрывала на 90 см меньше. В комплекте две шторы и покрывало. Сколько комплектов можно сшить из этого рулона?

Математика

В рулоне 45 метров ткани. Для одной шторы нужно 3 м 50 см ткани, а для покрывала на 90 см меньше. В комплекте две шторы и покрывало. Сколько комплектов можно сшить из этого рулона?

Автор: Гость