Помогите пожалуйста написать стих восемь строк. чтобы про мальчика, который плачет и на мяч смотрит
Литература
Помогите пожалуйста написать стих восемь строк. чтобы про мальчика, который плачет и на мяч смотрит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вышел Петя во двор с мячом. Некого не было. Он пошёл в соседний двор, А там хулиганы. Они отобралиу Пети мяч и его лопнули, И то дали обратно здутым. Они ушли а Петя остался. Он начал плакать и смотреть на мяч. Ему было обидно.
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