Помогите пожалуйста написать стих восемь строк. чтобы про мальчика, который плачет и на мяч смотрит

Гость: Гость:

Вышел Петя во двор с мячом. Некого не было. Он пошёл в соседний двор, А там хулиганы. Они отобралиу Пети мяч и его лопнули, И то дали обратно здутым. Они ушли а Петя остался. Он начал плакать и смотреть на мяч. Ему было обидно.