Как назывался один из кораблей экспедиции Беринга и Чирикова: а)"Святой Илья" б)"Св??тои Павел" в)"Святой Николай" г)"Святой Георгий"

Математика
Как назывался один из кораблей экспедиции Беринга и Чирикова: а)"Святой Илья" б)"Св??тои Павел" в)"Святой Николай" г)"Святой Георгий"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беринга- Святой Петр, Чирикова- Святой Павел
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