Как назывался один из кораблей экспедиции Беринга и Чирикова: а)"Святой Илья" б)"Св??тои Павел" в)"Святой Николай" г)"Святой Георгий"

Математика

Как назывался один из кораблей экспедиции Беринга и Чирикова: а)"Святой Илья" б)"Св??тои Павел" в)"Святой Николай" г)"Святой Георгий"

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