Помогите решить упр 2(б)
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Помогите решить упр 2(б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 560+240=800(шт) - количество журналов 2) 800+560=1360(шт) - всего журналов и газет вместе Ответ: 1360 шт
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