Какая почва лучше удерживает влагу почва в которой больше песка или в которой бол??ше глины
Окружающий мир
Какая почва лучше удерживает влагу почва в которой больше песка или в которой бол??ше глины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю больше удерживать влагу будет глина, поскольку плотность глины больше, нежели плотность песка. вот
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