Задайте пожалуйста вопросы по Бух.Уч По счету Касса, Расч.счет и Расчеты с Подотче??ными лицами с ответами ,Кратко, и вопросы не тупые,но и не сложные
Экономика
Задайте пожалуйста вопросы по Бух.Уч По счету Касса, Расч.счет и Расчеты с Подотче??ными лицами с ответами ,Кратко, и вопросы не тупые,но и не сложные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С расчетного счета получены наличные денежные средства в кассу Д50-К51 Погашена задолженность перед бюджетом по налогам и сборам Д68-К51 Возврат денежных средств покупателям и заказчикам Д62-К50 Получение средств от учредителей Д50-К75 Не израсходованные средства возвращены подотчетным лицом в кассу Д50-К71 Выданы под отчёт денежные документы Д71-К50-3
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