Разложите на множители b^5-b^3+b^2-1
Алгебра
Разложите на множители b^5-b^3+b^2-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b^5-b^3+b^2-1=b^3(b^2-1)+(b^2-1)=(b^3+1)(b^2-1)=(b+1)(b^2-b+1)(b-1)(b+1)=(b-1)(b^2-b+1)(b+1)^2
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