С каждого квадратного метра участка прямоугольной формы длиной 2м и шириной 2 м со??рали по 2кг шампиньонов сколько кг шампиньонов собрали с участка
Математика
С каждого квадратного метра участка прямоугольной формы длиной 2м и шириной 2 м со??рали по 2кг шампиньонов сколько кг шампиньонов собрали с участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*2=4 кв.м (площадь участка) 4*2=8 кг собрали
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