С каждого квадратного метра участка прямоугольной формы длиной 2м и шириной 2 м со??рали по 2кг шампиньонов сколько кг шампиньонов собрали с участка

Математика

С каждого квадратного метра участка прямоугольной формы длиной 2м и шириной 2 м со??рали по 2кг шампиньонов сколько кг шампиньонов собрали с участка

Автор: Гость