Подчеркнуть главные члены предложения. Умелый мастер чинит машину. Тревожно гудит пчелиный улей. Большая туча закрыла солнце.

Русский язык
Подчеркнуть главные члены предложения. Умелый мастер чинит машину. Тревожно гудит пчелиный улей. Большая туча закрыла солнце.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-мастер подлежащее,чинит сказуемое,умелый определение2)улей подл,гудит сказ,пчелиный определ.3)туча подл,закрыла сказуемое,большая опред.
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