Расскажите простой рецепт "шарлотки"

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5 куриных яиц;1 стакан сахара;1 стакан муки;4 – 5 яблок;сливочное масло (чтобы смазать форму). 1. Процесс приготовления шарлотки начинаем с замешивания теста. Для этого в глубокую миску разбиваем яйца и взбиваем их в пышную пену при помощи венчика или миксера. 2. Не прекращая взбивание, понемногу всыпаем сахар и продолжаем взбивать смесь до его полного растворения. 3. Добавляем муку и продолжаем взбивать до тех пор, пока тесто не приобретет консистенцию густой сметаны. Чем лучше взбито тесто, тем нежнее и воздушнее получится наш пирог. Чтобы готовая выпечка получилась более пышной, муку для теста необходимо просеивать (я обычно просеиваю муку 2 – 3 раза), чтобы она насытилась кислородом.4. Вымытые яблоки очищаем от кожуры (чистить фрукты необязательно, но, на мой взгляд, так пирог получается вкуснее, да и дети больше любят, когда яблоки в шарлотке очищены) и удаляем сердцевину. Режем фрукты небольшими кусочками. Чтобы порезанные яблоки не потемнели, можно сбрызнуть их лимонным соком.5. Форму, в которой будет готовиться шарлотка, обильно смазываем сливочным маслом. Наливаем в нее немного теста и сверху ровным слоем выкладываем яблоки. Заливаем оставшимся тестом, равномерно распределяя его. 6. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем в течение 30 – 40 минут. В процессе выпечки духовку желательно не открывать, поскольку от потока холодного воздуха тесто может осесть, и выпечка утратит свою нежную и воздушную структуру. 7. Готовность пирога определяем по появлению на его поверхности золотистой корочки и проверяем с помощью деревянной палочки (спички или зубочистки), которой протыкаем тесто до дна: если она остается сухой, значит, шарлотка готова. Готовый пирог можно сверху посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.