Дайте названия спиртов, формулы которых приведены ниже, по заместительной номенк??атуре :

Химия
Дайте названия спиртов, формулы которых приведены ниже, по заместительной номенк??атуре :
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) гексанол-1 б) пентанол-3 д) 3 этилпентанол -2 е) 5,5 дибром 3 этил гексанол -2
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