АВ=7,5 , ВС=10,5 , ВЕ=2,5 , ВD=3,5. Доказать, что DE || AC. Найти отношение периметров и площадей треугольника. МОЛЮПОМОГИТЕ! ХОТЯБ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ..
Геометрия
АВ=7,5 , ВС=10,5 , ВЕ=2,5 , ВD=3,5. Доказать, что DE || AC. Найти отношение периметров и площадей треугольника. МОЛЮПОМОГИТЕ! ХОТЯБ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ас не может быть параллельно де т к км больше чем де
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