Дам 50 баллов кто качественно сделает

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Дам 50 баллов кто качественно сделает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Не спуская глаз, я смотрел на радугу.

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