Дворцы, театр, различные павильоны расположились в прекрасном огромном парке, разбитом на берегу Москвы- реки.Что хотел сказать автор читателю. определи и запиши основную мысль текста

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Дворцы, театр, различные павильоны расположились в прекрасном огромном парке, разбитом на берегу Москвы- реки.Что хотел сказать автор читателю. определи и запиши основную мысль текста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что Москва - прекрасный город, хорошо обеспеченный. Что в нем хорошо ведётся торговля.
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