Доклад на тему Где растут тропические леса

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Тропические леса растут вблизи экватора, по обеим его сторонам, между северным и южным тропиками. Здесь очень жарко и влажно. Годовое количество осадков достигает местами 10 тыс. мм, а в Черрапундже (Индия)— 12 тыс. мм. Это в 20 раз больше, чем в лесах умеренного пояса. Обилие тепла и влаги — вот главная причина сказочного богатства и разнообразия растений и животных во влажном тропическом лесу. Погода здесь отличается удивительным постоянством. Перед восходом солнца в лесу довольно прохладно и тихо, небо безоблачно. Восходит солнце, и температура начинает повышаться. К полудню наступает жара, воздух становится удушливым. Два-три часа спустя на небе появляются тучи, сверкают молнии, оглушительные раскаты грома сотрясают воздух и начинается ливень. Вода льется как будто сплошным потоком. Под ее тяжестью ломаются и обрушиваются ветви деревьев. Реки выходят из берегов. Дождь продолжается обычно не больше часа. До заката солнца небо очищается, ветер стихает, и вскоре лес погружается в ночной мрак, наступающий быстро, почти без сумерек. Под влажными тропическими лесами образуются красные латеритные почвы мощностью до нескольких десятков метров. Цвет их обусловлен присутствием большого количества окислов железа. Иногда еще примешиваются желто-белые окислы алюминия — тогда почва становится пятнистой. Во время тропических ливней из почвы вымывается значительная часть перегноя, и для выращивания культурных растений (сахарный тростник, цитрусовые и др.) ее приходится удобрять. Влажный тропический лес — многоярусный, вечнозеленый, чрезвычайно богатый по количеству видов растений. Деревья верхнего яруса поднимаются до 80—100 м высоты. Здесь растут и самые длинные наземные растения — пальмы-лианы (ротанги), тянущиеся на 300—400 м. В нижних ярусах тропического леса сумрачно, жарко и душно, как в теплице. Стволы деревьев обвиты деревянистыми и травянистыми лианами, которые врезаются в кору опорного дерева и в конце концов уничтожают его. На стволах и листьях деревьев паразитируют папоротники, орхидеи, лишайники. Растения влажного тропического леса сбрасывают листву в разное время, иногда до 6 раз в году. Тропический лес.