3+73+7557 * 2566 :5+8754-2
Математика
3+73+7557 * 2566 :5+8754-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 + 73 + 7557 * 2566 / 5 + 8754 - 2 = 3928060,4 1) 3 +73 = 80 2) 80 + 7557 = 7637 3) 7637 * 2566 = 19596542 4) 19596542 / 5 = 39193084,4 5) 39193084,4 + 8754 = 3928062,4 6)3928062,4 - 2 = 3928060,4
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