3+73+7557 * 2566 :5+8754-2

Математика
3+73+7557 * 2566 :5+8754-2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 + 73 + 7557 * 2566 / 5 + 8754 - 2 = 3928060,4 1) 3 +73 = 80 2) 80 + 7557 = 7637 3) 7637 * 2566 = 19596542 4) 19596542 / 5  = 39193084,4 5) 39193084,4 + 8754 = 3928062,4 6)3928062,4 - 2 =  3928060,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Доклад на тему Где растут тропические леса
Ответить
Алгебра
Разложите на множители b^5-b^3+b^2-1
Ответить
Русский язык
Дам 50 баллов кто качественно сделает
Ответить
Математика
С каждого квадратного метра участка прямоугольной формы длиной 2м и шириной 2 м со??рали по 2кг шампиньонов сколько кг шампиньонов собрали с участка
Ответить
Математика
Сумма двух углов,образованных при пересечение двух прямых,равна 110°.Найдите эти у??лы.Помогитеее срооооооочно
Ответить