Слова с суфиксами оват
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Слова с суфиксами оват
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красноватый, сероватый,зеленоватый(оттенки цветомв вообщем), узковатый, маловатый, широковатый, виноватый, виноват, кругловат, простоват
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