Одна шестая часть урожая яблок составило 9 килограмм сколько всего килограммов яблок собрали Помогите пожалуйста с условием и решением этой задачи

Математика

Одна шестая часть урожая яблок составило 9 килограмм сколько всего килограммов яблок собрали Помогите пожалуйста с условием и решением этой задачи

Автор: Гость