Одна шестая часть урожая яблок составило 9 килограмм сколько всего килограммов яблок собрали Помогите пожалуйста с условием и решением этой задачи
Математика
Одна шестая часть урожая яблок составило 9 килограмм сколько всего килограммов яблок собрали Помогите пожалуйста с условием и решением этой задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х9=54 решение 1/6часть 9кг. всего=? условие
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