Указать число и время глагола:молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом,то по??ыхают на чё рных тучах,как вырванные с корнем ветвистые деревья.

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Указать число и время глагола:молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом,то по??ыхают на чё рных тучах,как вырванные с корнем ветвистые деревья.

Автор: Гость