Указать число и время глагола:молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом,то по??ыхают на чё рных тучах,как вырванные с корнем ветвистые деревья.
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Указать число и время глагола:молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом,то по??ыхают на чё рных тучах,как вырванные с корнем ветвистые деревья.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бьют - мн.ч., наст.время, полыхают - мн.ч., наст.вр.,
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