Какой отдел головного мозга обеспечивают координацию и точность движений

Биология
Какой отдел головного мозга обеспечивают координацию и точность движений
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Гость:
Мозжечок .............................
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