Морфологический разбор слова символизирующего
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Морфологический разбор слова символизирующего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
символизирующего-(какого?),н.ф.символизирующий,прил.,м.р.,ед.ч.,? падеж,? член предл.
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