Где находится головной мозг? Как он связан с другими органами тела?
Биология
Где находится головной мозг? Как он связан с другими органами тела?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Головной мозг находится в полости черепа. С другими органами тела он связан посредством нервной ситемы.12 пар нервов отходят от головного мозга. Среди них есть блуждающий нерв, который контролирует работу всех внутренних органов. Этот блуждающий нерв проходит рядом с симпатическим стволом и дает ответвления к тем же органам. Их действия в большинстве случаев противоположны.
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