Где находится головной мозг? Как он связан с другими органами тела?

Гость: Гость:

Головной мозг находится в полости черепа. С другими органами тела он связан посредством нервной ситемы.12 пар нервов отходят от головного мозга. Среди них есть блуждающий нерв, который контролирует работу всех внутренних органов. Этот блуждающий нерв проходит рядом с симпатическим стволом и дает ответвления к тем же органам. Их действия в большинстве случаев противоположны.