Составить текст с глаголами исключения

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла Весна и стала Зиму гнать. А Зима стала оборону держать. Стала холодом дышать. Не хочет Весну видеть. Не хочет о Весне слышать. Только не стала Весна за то Зиму ненавидеть. Не хочет она  старуху-Зиму обидеть. Стала она  вокруг себя смотреть. Ведь нельзя же от прихотей старой Зимы зависеть. Решила Весна все по-своему вертеть. Стала она поля от снега брить, землю зеленым травяным шелком стелить да теплом согревать. Жарко стало Зиме. Покряхтела, пошумела старуха-Зима, да и ушла восвояси!
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