Составить текст с глаголами исключения

Гость: Гость:

Пришла Весна и стала Зиму гнать. А Зима стала оборону держать. Стала холодом дышать. Не хочет Весну видеть. Не хочет о Весне слышать. Только не стала Весна за то Зиму ненавидеть. Не хочет она старуху-Зиму обидеть. Стала она вокруг себя смотреть. Ведь нельзя же от прихотей старой Зимы зависеть. Решила Весна все по-своему вертеть. Стала она поля от снега брить, землю зеленым травяным шелком стелить да теплом согревать. Жарко стало Зиме. Покряхтела, пошумела старуха-Зима, да и ушла восвояси!