2.В двух сосудах находятся два разных газа. Давления газов одинаковы, а отношения средних квадратичных скоростей v1 /v2 =4. Каково отношение плотностей этих газов?

Физика

2.В двух сосудах находятся два разных газа. Давления газов одинаковы, а отношения средних квадратичных скоростей v1 /v2 =4. Каково отношение плотностей этих газов?

Автор: Гость