2.В двух сосудах находятся два разных газа. Давления газов одинаковы, а отношения средних квадратичных скоростей v1 /v2 =4. Каково отношение плотностей этих газов?
Физика
2.В двух сосудах находятся два разных газа. Давления газов одинаковы, а отношения средних квадратичных скоростей v1 /v2 =4. Каково отношение плотностей этих газов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта задача решается через основное уравнение мкт
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