2. В скольких словах из приведенных букву е можно читать и как е, и как ё: берет, жилет, живет, запрет, скребет? (А) ни в одном; (Б) в одном; (В) в двух; (Г) в трех; (Д) в четырех.

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2. В скольких словах из приведенных букву е можно читать и как е, и как ё: берет, жилет, живет, запрет, скребет? (А) ни в одном; (Б) в одном; (В) в двух; (Г) в трех; (Д) в четырех.

Автор: Гость