Дополните ряды слов, которые характеризуют сына. Любящий, заботливый, .... , ..... , ..... , .... сын.

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Дополните ряды слов, которые характеризуют сына. Любящий, заботливый, .... , ..... , ..... , .... сын.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вежливый,любимый,храбрый,добрый
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