Помогите придумать приложение со словам этический

Другие предметы
Помогите придумать приложение со словам этический
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это серьезный этический поступок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Велосипедист и мотоциклист начали движение одновременно в одном направлении.Ско??ость велосипедиста 17 км/ч, скорость мотоциклиста в 5 раз больше. ...
Ответить
Алгебра
В командирской фабрике за день упаковали 120 коробок шоколадных конфет
Ответить
Русский язык
Укажи,какое из слов образовано при помощи приставки и суффикса. 1)Человек , 2) воен??ый , 3) перевоз, 4) заплечный Укажи несконяемое имя сущес...
Ответить
Математика
Решите задачу пожалуйста!!! Расстояние до норы 6 м заяц преодолел в четыре прыжка. Первые три прыжка оказались одинаковыми, а последний на 40 см ...
Ответить
Алгебра
Какой график задаёт формула у=х^+2
Ответить