Решите задачу пожалуйста!!! Расстояние до норы 6 м заяц преодолел в четыре прыжка. Первые три прыжка оказались одинаковыми, а последний на 40 см короче остальных. Найдите длину второго прыжка. Уравнением.

Математика

Решите задачу пожалуйста!!! Расстояние до норы 6 м заяц преодолел в четыре прыжка. Первые три прыжка оказались одинаковыми, а последний на 40 см короче остальных. Найдите длину второго прыжка. Уравнением.

Автор: Гость