Решите задачу пожалуйста!!! Расстояние до норы 6 м заяц преодолел в четыре прыжка. Первые три прыжка оказались одинаковыми, а последний на 40 см короче остальных. Найдите длину второго прыжка. Уравнением.
Математика
Решите задачу пожалуйста!!! Расстояние до норы 6 м заяц преодолел в четыре прыжка. Первые три прыжка оказались одинаковыми, а последний на 40 см короче остальных. Найдите длину второго прыжка. Уравнением.
Ответ(ы):
Гость:
Х-длина одного прыжка (одинаковых) 3х- расстояние, которое он преодолел за 3 прыжка (х-0,4) -последний прыжок и{ 0,4м=40см} 3х+(х-0,4)- длина всех прыжков, а по условию это 6м Уравнение 3х+(х-0,4)=6 4х-0,4=6 4х=6+0,4 4х=6,4 х=6,4:4 х=1,6-длина первых прыжков 1,6-0,4=1,2 (м)-второй прыжок
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