Лексика изучает слово с точки зрения его ........... значения.Слово с точки зрения его ??рамматических признаков изучает............ Допишите предложение вместо точек

Русский язык

Лексика изучает слово с точки зрения его ........... значения.Слово с точки зрения его ??рамматических признаков изучает............ Допишите предложение вместо точек

Автор: Гость