Лексика изучает слово с точки зрения его ........... значения.Слово с точки зрения его ??рамматических признаков изучает............ Допишите предложение вместо точек
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Лексика изучает слово с точки зрения его ........... значения.Слово с точки зрения его ??рамматических признаков изучает............ Допишите предложение вместо точек
Ответ(ы):
Гость:
Лексика изучает лексическое значение слова. Грамматика- грамматическое. Лексика изучает слово с точки зрения его лексического значения.Слово с точки зрения его грамматических признаков изучает грамматика.
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