Отношение высот Эвереста и Эльбруса 888:5636 а Эльбруса и Казбека - 563:500 вычислите выс??ты этих гор если Казбек на 630 м ниже чем Эльбруса

Математика

Отношение высот Эвереста и Эльбруса 888:5636 а Эльбруса и Казбека - 563:500 вычислите выс??ты этих гор если Казбек на 630 м ниже чем Эльбруса

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