Тело массой m1=6,0 кг под действием равнодействующей силы, модуль который F1=15H, получ??ет некоторое ускорение. Тело какой массы под действием равнодействующий силы, модуль который F2=24H, получит такое же ускорение?
Физика
Тело массой m1=6,0 кг под действием равнодействующей силы, модуль который F1=15H, получ??ет некоторое ускорение. Тело какой массы под действием равнодействующий силы, модуль который F2=24H, получит такое же ускорение?
Ответ(ы):
Гость:
F=ma=>a=F/m F1/m1=F2/m2 15/6=24/m2=>m2=9,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Лексика изучает слово с точки зрения его ........... значения.Слово с точки зрения его ??рамматических признаков изучает............ Допишите предл...
Алгебра
Найдите корни уравнений: 3х + 1 дробн.черт х-2 = 2х-10дробн. Чертх+1 х+2 дробн.черт х-1 + х дробн.черт х + 1= 6 дробн.черт х^2-1 Помогите сро...
Биология
Русский язык