Тело массой m1=6,0 кг под действием равнодействующей силы, модуль который F1=15H, получ??ет некоторое ускорение. Тело какой массы под действием равнодействующий силы, модуль который F2=24H, получит такое же ускорение?

Физика

Тело массой m1=6,0 кг под действием равнодействующей силы, модуль который F1=15H, получ??ет некоторое ускорение. Тело какой массы под действием равнодействующий силы, модуль который F2=24H, получит такое же ускорение?

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