Какой график задаёт формула у=х^+2
Алгебра
Какой график задаёт формула у=х^+2
Ответ(ы):
Гость:
Парабола. (Если я правильно поняла)
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